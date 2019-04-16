Кандидат в члены КС своим возможным избранием хочет доказать, что после революции лишь отправкой электронного письма можно стать судьей КС

Кандидат на пост судьи Конституционного суда Армении, выдвинутый президентом Арменом Саркисяном, Гор Ованнисян заверяет, что в случае своего избрания может восстановить искаженную веру и доверие населения к правосудию. Он хочет своим возможным избранием показать, что НС выбирает судью КС, руководствуясь исключительно критериями высокой профессиональной подготовки и политического нейтралитета.

Как передает «Арменпресс», об этом Ованнисян сказал на пленарном заседании Национального Собрания Армении в ходе обсуждения вопроса избрания судьи КС.

“Когда я обратился к президенту РА принять мою кандидатуру для этих выборах, я в тот же день сообщил об этом на своей странице в Facebook. Люди мне говорили, что мое заявление бессмысленно, и у меня нет шансов, поскольку в Армении все уже предопределено. По их мнению, мое обращение было не более, чем самообман. Я не согласен с этой точкой зрения. Своим решением президент РА доказал, что они ошибались в своей оценке, и на данном этапе хочу показать, что Парламент РА с таким уважением относится к КС и к его судьям, что избирает судью КС исключительно по критериям высокой профессиональной подготовки и политического нейтралитета. Хочу доказать нашим гражданам, что после бархатной революции в Армении возможно стать судьей КС, просто написав из Берлина письмо президенту РА”, - сказал Ованнисян.

Он отметил, что хочет, чтобы люди, считающие заявление бессмысленным, увидели, что ошиблись в своих мнениях и восстановили свою веру в то, что сейчас живут в совершенно другой стране.

По мнению кандидата, важнейшее требование к судье предполагает, что он по своей сути должен быть независимым и смелым человеком, который может проигнорировать любое давление на него и приннять объективное решение. Ованнисян одним из важнейших требований, предъявляемых к личности судьи, считает и его политический нейтралитет. Он заверил, что никогда не был членом какой-либо партии, никогда не занимался политикой и не намерен быть связанным с какой-либо партией. Я могу и готов помочь нашей стране в вопросе развития армянского права и восстановления искаженной веры и доверия населения к правосудию”, - отметил Ованнисян.