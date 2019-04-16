Помпео: США сохранят санкции против Сирии до окончания политического урегулирования в ней

Вашингтон и его союзники не намерены содействовать восстановлению Сирии, а также снимать санкции против этой страны, пока не посчитают, что в ней завершен процесс политического урегулирования. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в Техасском сельскохозяйственно-машиностроительном институте, трансляция которого была доступна на сайте Госдепартамента.

Помпео был задан вопрос о том, когда США отменят рестрикции против Дамаска. "Есть те, кто полагают, что [президент Сирии Башар] Асад одержал верх, - сказал Помпео. - Я не знаю, нужно ли объявлять победителей и проигравших, но ситуация в стране такова, что Асад правит очень ослабленной страной, в ней 6 млн перемещенных лиц",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметил госсекретарь США, Дамаск не восстановил контроль над всей территорией страны, в том числе над многими нефтяными месторождениями. По словам госсекретаря, международная коалиция, созданная ранее Вашингтоном для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), полагает, что нельзя "начинать восстанавливать Сирию, пока в ней не достигнуто политическое урегулирование".

По словам Помпео, условием для снятия введенных США и Евросоюзом санкций против Сирии является "выполнение резолюции СБ ООН 2254". Как он пояснил, "это означает, что итог - политическое урегулирование".