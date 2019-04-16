Премьеру первой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье, посмотрели около 17,4 млн американских зрителей. Как в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление телеканала HBO, этот показатель является рекордным для сериалов о средневековье в жанре фэнтези.

Кроме того, премьерный показ последнего сезона оказался самым упоминаемым в соцсетях за всю историю шоу: ему посвящено более 5 млн публикаций в Twitter за выходные.

По данным исследовательской службы Nielsen, финал предыдущего сезона "Игры престолов" в 2017 году посмотрели 16,5 млн зрителей по HBO и в потоковом режиме в тот же день.

Телеканал HBO в воскресенье начал показ первой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов". Восьмой сезон состоит из шести эпизодов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сериал был создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся HBO в сумму свыше $90 млн. Как выяснил журнал Variety, в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей - Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон - получали по $500 тыс. за каждую серию.