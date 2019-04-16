На территории Армении ожидаются осадки

На территории Армении, в большинстве регионов днем 16-го, с 17 по 21 апреля время от времени ожидаются осадки, 17-го в некоторых местах - интенсивные. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве чрезвычайных ситуаций Армении, температура воздуха днем с 16 по 17 снизится на 10 – 12 градусов, 20 - го еще на 3 - 4 градуса, ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, с 16-17 в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Ереване днем 16-го, с 17 по 21 апреля время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 14-18 м/с.

МЧС также сообщает, что в реках республики наблюдается повышение уровня воды.