Еврокомиссия выделит европейский грант на восстановление Нотр-Дама

Евросоюз примет участие в финансировании работ по восстановлению собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал в результате пожара, начавшегося в понедельник вечером. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Еврокомиссии.

"Еврокомиссия выделит из европейских фондов специальный грант на восстановление собора Парижской Богоматери, который является частью культурного достояния Европы и мира. Как только станет известен размер ущерба и оценочная стоимость восстановительных работ, ЕК примет решение о размере финансирования", - сообщили в пресс-службе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Европарламента Антонио Таяни назвали этот пожар "трагедией для наследия всего человечества" и пообещали обеспечить полную солидарность Евросоюза с Францией.