Архитекторы собрались в Париже для оценки урона от пожара в Нотр-Даме

Экспертная группа архитекторов проводит экстренную встречу в Париже, чтобы оценить урон конструкции Собора Парижской Богоматери от пожара, сообщает во вторник BFM TV.

Специалисты пытаются определить, стабильна ли структура здания и могут ли пожарные войти внутрь, чтобы продолжить свою работу, рассказал госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным канала CNN, следователи начали допрашивать рабочих-строителей, которые занимались реставрационными работами.