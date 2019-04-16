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Архитекторы собрались в Париже для оценки урона от пожара в Нотр-Даме


Экспертная группа архитекторов проводит экстренную встречу в Париже, чтобы оценить урон конструкции Собора Парижской Богоматери от пожара, сообщает во вторник BFM TV.

Специалисты пытаются определить, стабильна ли структура здания и могут ли пожарные войти внутрь, чтобы продолжить свою работу, рассказал госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным канала CNN, следователи начали допрашивать рабочих-строителей, которые занимались реставрационными работами.

 




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