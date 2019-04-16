В центре внимания встречи глав МИД Армении и Азербайджана был ряд гуманитарных вопросов: Комментарий политолога

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана отличается тем, что в центре внимания было обсуждение ряда гуманитарных вопросов. В беседе с «Арменпресс» политолог Нарек Минасян отметил, что в этом контексте каждая из сторон выступала с различными предложениями и они обсуждались.

“В настоящее время говорится о нескольких предложениях, в частности, о безопасной организации сельскохозяйственных работ на приграничных участках. Здесь, по сути, мы имеем дело с механизмами прекращения огня. Следующее предложение - возможность свиданий родственников с гражданами Армении, содержащимися в Азербайджане, и с гражданами Азербайджана, содержащимися в Армении и Арцахе, что весьма важно. И другое - взаимные визиты журналистов. По всем этим направлениям, кажется, идут обсуждения, что уже положительно”, - сказал Нарек Минасян. Он отметил, что здесь интересно то, насколько в этот процесс будет вовлечен Арцах. Например, в случае посещений родственников осужденных в Арцахе граждан Азербайджана, арцахская сторона, фактически, должна участвовать в процессе. Обсуждаются посещении могил предков, и в случае реализации этого Арцах вновь должен быть вовлечен.

Относительно того, будут ли реализованы предложения в гуманитарной сфере, политолог отметил, что сейчас трудно это сказать, это покажет время.

“В любом случае, гуманитарные предложения делает и Азербайджан, это не односторонние предложения. Следовательно, есть заинтересованность, а состоится ли процесс их воплощения в жизнь, говорить пока рано. Азербайджан, кажется, не может сразу отклонить повестку дня мира и пытается определенным образом позиционировать, чтобы снизить давление и не оказаться неконструктивной стороной в переговорном процессе”, - сказал он.

Следующая особенность, последней встречи глав МИД Армении и Азербайджана, по словам Нарека Минасяна, заключалась в том, что глава МИД РФ принял участие во встрече, что свидетельствует о том, что Россия пытается пойти на определенную активизацию.