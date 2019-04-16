NYT присудили премию Пулитцера за расследование в отношении Трампа

Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена журналистам газеты The New York Times за серию материалов, касающихся расследования предполагаемых финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа. Лауреатов объявила на церемонии в Школе журналистики Колумбийского университета руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Дана Канеди.

Премии удостоены журналисты газеты Дэвид Барстоу, Сюзэнн Крейг и Расс Бюттнер за "исчерпывающее, длившееся 18 месяцев расследование финансов президента Дональда Трампа, которое развенчало его заявления об обогащении собственными силами и обнажило его бизнес-империю, построенную на уклонении от уплаты налогов".

Газета The Wall Street Journal получила премию за серию материалов, посвященных заявлениям о том, что Трамп якобы тайно платил за молчание двум женщинам, которые ранее, предположительно, вступали с ним в интимные отношения. Газета Pittsburg Post удостоена премии за освещение теракта в синагоге Питтсбурга, в результате которого погибли 11 человек. Газета Sun Sentinel получила Пулитцера за освещение стрельбы в старшей школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд (штат Флорида), произошедшей 14 февраля 2018 года и унесшей жизни 17 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Агентство Associated Press удостоено премии за освещение "эпизодов жестоких убийств, совершенных в ходе войны с наркоманией на Филиппинах". Журналисты агентства Reuters получили Пулитцеровскую премию за материалы, посвященные "насилию в отношении беженцев-рохинджа в Мьянме".

Сотрудник The Washington Post удостоен премии за серию фоторепортажей, рассказывающих о голоде в Йемене. Фотокорреспонденты Reuters отмечены наградой за освещение миграционной ситуации на южной границе США.

Премии в области литературы получили писатели Ричард Пауэрс, Джеки Сибблис Дрери, Дэвид Блайт, Джеффри Стюарт, поэт Форрест Гандер, журналист Элайза Грисволд. За выдающееся музыкальное произведение премию получила музыкант и композитор Эллен Райд.

Посмертно Пулитцеровская премия была присуждена "королеве соула" Арете Франклин за вклад в американскую музыкальную культуру. Певица умерла от рака 16 августа 2018 года.