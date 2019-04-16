Национальное собрание не включило в повестку заседания проект об установлении боевого дежурства только после 1 года службы

Национальное Собрание РА не включило в повестку пленарного заседания законопроект О внесении дополнения в Закон РА “О воинской службе и статусе военнослужащего”, представленный депутатами фракции “Процветающая Армения”. Депутаты предлагали направлять военнослужащих на боевое дежурство только после минимально - 1 года прохождения военной службы.

Как передает «Арменпресс», проект представил депутат фракции, вице-спикер НС Ваге Энфиаджян.

“Молодые люди 18 лет слишком неопытны для осуществления боевого дежурства. В настоящее время на подготовку к боевой службе отводится 5 месяцев, после чего они отправляются на боевое дежурство. Предложение заключается в том, чтобы они приступали к боевому дежурству только после 12 месяцев прохождения военной службы и приобретения подготовки, ”, - отметил Энфиаджян и заверил, что проведены многочисленные встречи, с просьбой обращаются родители военнослужащих.

Представляя заключение головной постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат фракции “Мой шаг” Сипан Пашинян отметил, что они провели обсуждения. Он отметил, что число жертв не имеет никакого отношения к срокам обучения. “ Причина жертв во время нарушения режима прекращения огня - тоже не сроки обучения. Процесс подготовки военнослужащего в Вооруженных силах РА осуществляется поэтапно. В рамках закона о боевой подготовке установлен полный цикл соответствия и функционирования в составе подразделения по соответствующей подготовке и обучению военной специальности военнослужащего в течение первых 5 месяцев обязательной военной службы. В рамках программы солдат получает необходимую подготовку для того, чтобы выйти на боевое дежурство”,-сказал он и добавил, что продление учебной программы на семь месяцев приведет к необоснованному расширению программы обучения, повторению, что окажет неблагоприятное воздействие на выполнение боевых задач воинской части, несущей боевое дежурство.

Головная комиссия дала отрицательное заключение проекту.

За включение проекта в повестку пленарного заседания проголосовали 38 депутатов, против - 67, воздержались – 2.