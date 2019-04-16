Туск призвал страны ЕС помочь восстановлению собора Парижской Богоматери

Глава Евросовета Дональд Туск, начиная свое выступление на пленарной сессии Европарламента, призвал все страны Евросоюза поучаствовать в помощи восстановлению собора Парижской Богоматери.

"Я бы хотел сказать слова солидарности со всей французской нацией, в том числе как житель Гданьска - города, который был на 90% разрушен и затем восстановлен. Вы тоже восстановите ваш собор. Из Страсбурга, французской столицы ЕС, я призываю все 28 стран ЕС участвовать в этой задаче. Я знаю, что Франция может справиться с этим сама. Однако тут речь не только о материальной помощи", - заявил Туск,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.