Саперы РА, осуществляющие гуманитарную миссию в Алеппо, продолжают работы по разминированию

Саперы группы РА, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике, после нескольких дней занятий и проведения технических осмотров на территориях, принадлежащих жителям Алеппо, продолжают работы по разминированию. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян.

“Центр гуманитарного разминирования и экспертизы в ежедневной связи с руководителем группы Ара Мартиросяном. По его словам, встречаются и противотанковые, и противопехотные мины, немало и самодельных мин. Работы по разминированию проводятся в соответствии с международными стандартами.

Общей сложностью было разминировано более 10 тысяч квадратных метров.