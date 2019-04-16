Опубликованы первые фотографии из собора Парижской Богоматери

В Париже произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. В результате обрушился шпиль, серьезные повреждения получила несущая конструкция.

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника. В операции принимали участие порядка 400 пожарных, как минимум один из них пострадал.

Причина пожара пока остается неясной. Часть собора была закрыта лесами. Возможно, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности во время реставрационных работ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой вошли в собор, когда с потолка еще сыпались искры. Он поблагодарил пожарных и пообещал, что одна из важнейших культурных достопримечательностей столицы будет восстановлена.

Политики со всего мира шлют руководству Франции свои соболезнования. Пользователи социальных сетей обсуждают случившееся и пишут, что 15 апреля стал одним из худших дней в истории не только страны, но и мира.