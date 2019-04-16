Мэр Парижа предложила созвать конференцию по сбору средств на восстановление Нотр- Дама

Мэр Парижа Анн Идальго выступила с предложением созвать международную конференцию, чтобы собрать средства на восстановление собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал в результате пожара, начавшегося в понедельник вечером. Соответствующую запись она опубликовала во вторник в Twitter.

"Я предлагаю организовать в ближайшие недели крупную международную конференцию доноров с меценатами со всего мира, которую я готова принять в мэрии, чтобы собрать средства, необходимые для восстановления [собора]", - написала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.