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Мэр Парижа предложила созвать конференцию по сбору средств на восстановление Нотр- Дама


Мэр Парижа Анн Идальго выступила с предложением созвать международную конференцию, чтобы собрать средства на восстановление собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал в результате пожара, начавшегося в понедельник вечером. Соответствующую запись она опубликовала во вторник в Twitter.

"Я предлагаю организовать в ближайшие недели крупную международную конференцию доноров с меценатами со всего мира, которую я готова принять в мэрии, чтобы собрать средства, необходимые для восстановления [собора]", - написала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 




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