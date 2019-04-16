Число задержанных после протестов в Лондоне экологических активистов превысило 100

Полиция Лондона задержала 113 экологических активистов, участвовавших в понедельник в акции протеста в центре столицы. Об этом сообщается во вторник на сайтеСкотленд-Ярда.

"На 06:01 (08:01 мск) вторника, 16 апреля, было произведено в общей сложности 113 задержаний", - говорится в сообщении полиции. Основной причиной заключения под стражу лиц (18 лет и старше) блюстители порядка называют создание препятствий на шоссе для движения транспорта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В понедельник корреспондент ТАСС с места событий информировал, что экологические активисты организации Extinction Rebellion блокировали загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды. Сообщалось, что несколько сотен протестующих перекрыли движение автотранспорта на оживленном лондонском перекрестке Оксфорд-серкус.

Активисты Extinction Rebellion планируют в течение ближайших двух недель продолжать устраивать демонстрации на дорогах Лондона.