Собору Парижской Богоматери выделят десять миллионов евро экстренной помощи

Регион Иль-де-Франс выделит 10 миллионов евро (около 11,3 миллиона долларов) на экстренную помощь собору Парижской богоматери, где произошел пожар, сообщает телеканалBFMTV со ссылкой на главу региона Валери Пекресс.

Ранее госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в парижском соборе Нотр-Дам взят под контроль, но "полностью не потушен",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, Пекресс объявила, что выделит 10 миллионов евро экстренной помощи на восстановление собора.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных, газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы сообщала о ликвидации открытого горения. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.