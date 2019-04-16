Национальное Собрание Армении не включило в повестку заседания проект, предложенный депутатом от фракции “Процветающая Армения”

Национальное Собрание РА не включило в повестку пленарного заседания проект закона О внесении дополнения в кодекс РА “Об административных правонарушениях”. В проекте депутаты фракции “Процветающая Армения” предлагали установить штраф для государственных органов, органов местного самоуправления, препятствующих законной деятельности депутатов.

Как передает «Арменпресс», на пленарном заседании НС проект представил соавтор, депутат от ППА Геворг Петросян.

“Мы представили проект дополнения в кодекс РА, согласно которому за препятствование законной деятельности депутата должна быть установлена ответственность в виде штрафа. Чтобы согласно административно-процессуальному кодексу, депутат имел бы право обратиться в административный суд для взыскания штрафа в порядке административного судопроизводства. В РА действует закон “О гарантиях деятельности депутатов, согласно которому депутат имеет право с письменными запросами обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления, к должностным лицам, получать ответы, требовать и получать за короткие сроки приемы и т. д. И были случаи, когда депутаты обращались и не получали ответа”,-представил Петросян.

Председатель государственно-правовой комиссии Владимир Варданян заметил, что проект связан с другим законом “О статусе депутата и гарантиях деятельности”. Этот проект отложен, совместно с Геворгом Петросяном будут работать над созданием необходимых условий для эффективного осуществления деятельности депутата. “Нужно ли в данный момент рассматривать новый закон, посредством которого мы сможем привлекать к ответственности тех субъектов, которые отказываются сотрудничать с депутатом или препятствуют их деятельности. В этом вопросе мы нуждаемся в дополнительном исследовании”,-сказал он и добавил, что на данный момент комиссия дает отрицательное заключение.

За законопроект О внесении дополнений в Кодекс Об административных правонарушениях проголосовали 38 депутатов, против - 51, воздержались – 12.