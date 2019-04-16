Неизвестный открыл стрельбу по молодым людям, находящимся в машине. Есть жертва

Из ЗАО “Институт хирургии Микаелян” 15 апреля было получено сообщение о том, что к ним доставлены двое молодых людей с огнестрельным ранением, 1993 и 1996 г.р. Как сообщили «Арменпресс» в департаменте по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, молодой человек, 1996 года рождения, скончался в больнице от полученных ранений.

В тот же день из медицинского центра “Канакер-Зейтун” было получено сообщение о том, что к ним доставлен молодой человек с огнестрельным ранением 1993 года рождения.

По данному факту в следственном отделе административного района Канакер-Зейтун следственного управления города Еревана Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по признакам п. 1 ч. 2 ст. 34-104, ч. 1 ст. 104, ч. 1 ст. 235 и ч. 4 ст. 258 УК Армении.

В результате предпринятых неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что молодые люди получили телесные повреждения на улице Лепсуса города Еревана, где пока не установленная личность, открыла по ним огонь.

В результате предпринятых по уголовному делу мер был обнаружен автомобиль марки “BMW”, в котором находились трое молодых людей в момент стрельбы в их направлении.

При осмотре места происшествия были обнаружены гильзы, 1 пуля, следы крови и были взяты образцы. Для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного дела, назначен ряд экспертиз, произведены изъятия, допросы.

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств инцидента и обнаружения предполагаемого преступника (преступников).

При выяснении новых обстоятельств будет предоставлена дополнительная информация.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.