Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит €100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате вспыхнувшего в нем пожара. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse.

"Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis €100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил агентству бизнесмен Франсуа-Анри Пино,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering. Первой принадлежит в том числе аукционной дом Christie's. Kering владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.