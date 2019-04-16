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Ближайшие к Нотр-Даму станции парижского метро закрыты


Станции метро, наиболее близко расположенные к собору Парижской богоматери, где накануне произошёл пожар, закрыты из соображений безопасности, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Дамы и господа, из соображений безопасности станция Saint-Michel - Notre Dame (ветки В интегрированных в городскую транспортную систему электричек RER), а также станции (ветки 4) Saint-Michel и Cite закрыты", - объявляют в парижской подзёмке,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в парижском соборе взят под контроль, но "полностью не потушен".

 

 

 

 




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