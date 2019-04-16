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Армения разделяет чувства Франции: Премьер-министр Армении о пожаре в Соборе Парижской Богоматери


Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал пожар в Соборе Парижской Богоматери.

“Невероятно грустно видеть эти кадры Собора Парижской Богоматери. Армения разделяет чувства Франции”,- в ночь на 15 апреля в своем микроблоге в Twitter написал премьер-министр Армении. Премьер-министр Армении сделал запись на французском языке.

Крупный пожар в Соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. Обрушился  шпиль собора, огнем были захвачены несущие конструкции.




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