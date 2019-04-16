Армения разделяет чувства Франции: Премьер-министр Армении о пожаре в Соборе Парижской Богоматери
10:25, 16 Апрель, 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал пожар в Соборе Парижской Богоматери.
“Невероятно грустно видеть эти кадры Собора Парижской Богоматери. Армения разделяет чувства Франции”,- в ночь на 15 апреля в своем микроблоге в Twitter написал премьер-министр Армении. Премьер-министр Армении сделал запись на французском языке.
Крупный пожар в Соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, огнем были захвачены несущие конструкции.
Une immense tristesse devant ces images bouleversantes de #NotreDame de Paris. L'Arménie s'associe à l'émotion de la France.— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 15 апреля 2019 г.