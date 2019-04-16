Уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама перевезли в мэрию Парижа

Все произведения искусства, которые уцелели при пожаре в соборе Парижской Богоматери, перевезены в мэрию столицы Франции, сообщает телеканал BFMTV.

"По нашей информации, все произведения искусства в соборе Нотр-Дам, которые были сохранены, перевезены в ночь на вторник в мэрию Парижа", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Во вторник или среду они будут перевезены в Лувр, отмечает телеканал,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных, газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы сообщала о ликвидации открытого горения. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.