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Во Франции начали сбор средств на восстановление Нотр-Дама


Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, соответствующий раздел "Спасем Нотр-Дам" появился на сайте организации.

Пользователям предлагается сделать взнос на сумму от 50 до 500 евро - или указать любую другую сумму по выбору.

"Все пожертвования будут целиком направляться на собор Парижской Богоматери", - говорится в комментарии на сайте,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 




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