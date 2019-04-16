Во Франции начали сбор средств на восстановление Нотр-Дама

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, соответствующий раздел "Спасем Нотр-Дам" появился на сайте организации.

Пользователям предлагается сделать взнос на сумму от 50 до 500 евро - или указать любую другую сумму по выбору.

"Все пожертвования будут целиком направляться на собор Парижской Богоматери", - говорится в комментарии на сайте,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.