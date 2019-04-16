Fox: умерла актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел ушла из жизни в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

По его данным, Энджел скончалась в Принстоне (штат Нью-Джерси) еще в минувшую пятницу, однако об этом стало известно только сейчас. Причина ее смерти не обнародована,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Энджел родилась в Вашингтоне в 1948 году. Широко известна в США по исполнению ролей второго плана в комедийных сериалах "Шоу Мэри Тайлер Мур" (The Mary Tyler Moore Show, 1970-1977) и "Все любят Рэймонда" (Everybody Loves Raymond, 1996-2005). Также снималась в сериале "Два с половиной человека" (Two and a Half Men, 2003-2015) с Чарли Шином в главной роли. Кроме того, в разные годы актриса участвовала в ряде бродвейских театральных постановок.