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Французы поют молитвы на улицах в районе собора Парижской Богоматер


Французы поют молитвы на улицах, расположенных в районе собора Парижской Богоматери, где произошел пожар, передает корреспондент РИА Новости.

Большой квартал около собора оцеплен, дежурят наряды полиции и пожарные,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Люди стоят на мостах и улицах, по которым разрешен проход. Многие из них поют молитвы, кто-то стоит на коленях. На лицах некоторых - слезы.

 

 




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