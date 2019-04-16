Французы поют молитвы на улицах в районе собора Парижской Богоматер

Французы поют молитвы на улицах, расположенных в районе собора Парижской Богоматери, где произошел пожар, передает корреспондент РИА Новости.

Большой квартал около собора оцеплен, дежурят наряды полиции и пожарные,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Люди стоят на мостах и улицах, по которым разрешен проход. Многие из них поют молитвы, кто-то стоит на коленях. На лицах некоторых - слезы.