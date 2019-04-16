Мы нашей молитвой выражаем поддержку всем французам: Гарегин Второй

Католикос Всех Армян Гарегин II обратился ко всем французам в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

«Арменпресс» публикует обращение Католикоса Всех Армян Гарегина Второго:

“С глубокой болью в сердце следим за трагедией в Париже. Собор Святой Марии является одним из многовековых свидетельств христианской веры. Он, в наши дни, кроме своей исторической миссии, также является и основным символом нашей дружественной страны - Франции. Мы нашей молитвой выражаем поддержку всем французам, католической Церкви - сестре”.