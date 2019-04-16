Заместители министра юстиции приняли представителей судебной власти Италии

Заместители министра юстиции РА Анна Вардапетян и Тигран Хачикян 15 апреля приняли находящуюся в Армении с двухдневным визитом делегацию судей Итальянской Республики и должностных лиц Министерства юстиции. Ее возглавлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Армении Винченцо дель Монако. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЗ РА.

Делегация прибыла в Армению в рамках верховенства права сотрудничества РА - ЕС, закрепленного соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, с целью установления и развития отношений с Высшим судебным советом и Министерством юстиции РА.

Заместитель министра Анна Вардапетян, приветствуя гостей в Министерстве юстиции РА, высоко оценила сотрудничество между министерствами юстиции Армении и Италии и подчеркнула, что эта встреча - хороший повод определить новые направления в развитии взаимодействия.

Посол также отметил актуальность организации встреч в подобном формате и отметил, что они способствуют развитию и углублению сотрудничества.

Представитель делегации Донателла Донати представила широкомасштабные работы, осуществленные Италией в антикоррупционной сфере за последние 10 лет, отметив, что борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений их правительства. В качестве формулы борьбы с коррупцией Донателла Донати отметила важность прозрачности работы государственных органов, контроля за выполнением работ и эффективным использованием общественных ресурсов, участиия гражданского общества в процессе государственного управления и т. д.

Заместитель министра Тигран Хачикян, говоря о антикоррупционной политике Армении, подчеркнул, что правительство провозгласило ее приоритетным направлением, что отразится в пятилетней программе мероприятий правительства, находящихся на стадии разработки.

В ходе встречи стороны обратились к функциям действующих в Италии антикоррупционных органов, их инструментариям, институту оповещения, антикоррупционному образованию и другим вопросам, касающимся углубления сотрудничества.