Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарных.

"Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, чтобы пламя не возобновилось", - цитирует издание представителя пожарных Габриэля Плюс.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек.