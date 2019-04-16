Европейские индексы - 15-04-19

МОСКВА, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 12020.28 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 5508.73 пункта, британский FTSE снизился на 0.00% и составил 7436.87 пункта, а российский RTSI снизился на 0.51% и составил 1246.99 пункта.