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Европейские индексы - 15-04-19


МОСКВА, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 12020.28 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 5508.73 пункта, британский FTSE снизился на 0.00% и составил 7436.87 пункта, а российский RTSI снизился на 0.51% и составил 1246.99 пункта.




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