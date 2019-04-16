Элина Даниелян на пол-очка отстает от лидера чемпионата Европы
На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди женщин состоялись партии 5-го тура.
Как передает Арменпресс, в этом туре чемпионата Европы, проходящего в турецкой Анталии, представительница Армении Элина Даниелян сыграла вничью, Сирануш Гукасян одержала победу, а Лилит Мкртчян, Мария Геворгян и Анна Саргсян потерпели поражение.
После 5-го тура Элина Даниелян отстает от лидеров на пол-очка и имеет 4 очка.
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