Элина Даниелян на пол-очка отстает от лидера чемпионата Европы

На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди женщин состоялись партии 5-го тура.

Как передает Арменпресс, в этом туре чемпионата Европы, проходящего в турецкой Анталии, представительница Армении Элина Даниелян сыграла вничью, Сирануш Гукасян одержала победу, а Лилит Мкртчян, Мария Геворгян и Анна Саргсян потерпели поражение.

После 5-го тура Элина Даниелян отстает от лидеров на пол-очка и имеет 4 очка.