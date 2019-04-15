За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 130 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 12 и 15 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 130 случаев преступлений, из них 19 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 25 случаев причинения телесных повреждений, 22 случая кражи личного имущества, 14 случаев побоев, 10 случаев мошенничества, по 6 случаев угрозы убийством и квартирной кражи, по 5 случаев хулиганства и незаконной вырубки деревьев, по 3 случая присвоения или растраты и уклонения от уплаты налогов, по 2 случая незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства и злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю похищения человека, приготовления к преступлению, обнаружения наркотиков, попытки приобретения наркотических средств в крупных размерах без цели сбыта, злостного уклонения родителя от содержания ребенка, нарушения авторских и смежных прав, посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотических средств, подделки документов и совершения насильственных действий сексуального характера.

За данный период обнаружены 8 человек, находящихся в розыске, eщe 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 4 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 11 случаев кражи личного имущества, 5 случаев квартирной кражи, по 1 случаю причинения телесных повреждений, разбойного нападения и незаконной вырубки деревьев.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 37 ДТП: 5 человек погибли, 49 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.