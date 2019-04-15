Президент Армении встретился с руководителями фракции «Светлая Армения»

Президент Республики Армения Армен Саркисян 15 апреля встретился с главой фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном и секретарем фракции Геворгом Горгисяном в рамках серии встреч с фракциями Национального Собрания.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, отметив, что в условиях парламентской системы правления Национальное Собрание ожидает довольно большая работа, собеседники обменялись мнениями о деятельности парламента, вопросах повестки и сотрудничества на международных платформах.

Депутаты рассказали о законодательной деятельности фракции «Светлая Армения», затронули программы и приоритеты.

Президент Саркисян подчеркнул важность гармоничного взаимодействия законодательного органа и других ветвей власти и выразил готовность сотрудничать с парламентом в рамках своих полномочий.