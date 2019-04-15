Арцах готов разрешить родственникам азербайджанских заключенных посещать их на взаимной основе: Давид Бабаян

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Давид Бабаян назвал удовлетворительной встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В беседе с Арменпресс Бабаян отметил, что были обсуждены и достигнуты договоренности по вопросам, предложенным Арцахом несколько лет назад.

«Я оцениваю встречу как удовлетворительную. Мы всегда отмечали, что такие встречи важны с точки зрения сохранения мира и стабильности в регионе и обеспечения продолжения переговорного процесса. Достигнутые на этой встрече договоренности очень интересны. Официальный Степанакерт на протяжении многих лет высказывал ряд идей. Около 11 лет назад официальный Степанакерт представил сопредседателям пакет мероприятий по сохранению стабильности. Это предложение получило высокую оценку сопредседателей, но со стороны Азербайджана не было сделано никаких шагов. Очень интересно и очень хорошо, что именно эта идея была включена в предложение сопредседателей», - сказал Бабаян.

Он отметил, что пакет предполагал отвод снайперов, воздержания от нарушений режима прекращения огня в праздничные дни, а также ряд мероприятий в гуманитарной сфере. В частности, было предложено воздерживаться от нарушения режима прекращения огня во время сбора урожая, поскольку азербайджанская сторона открывала огонь в направлении полей Арцаха во время сбора урожая, в результате чего начинались пожары.

Коснувшись договоренность о визите родственников задержанных на территории друг друга лиц на основе взаимности, Бабаян сказал, что Арцах готов, но только если Азербайджан сделает взаимный шаг.

«На территории Арцахе находятся 2 заключенных азербайджанца, и оба являются террористами и преступниками. Они являются членами преступной группировки, которая несколько лет назад проникла на территорию Арцаха, совершила убийство и насилие. Но у этих людей есть возможность общаться с родственниками. Регулярно, в соответствии с порядком, они общаются со своими родственниками по скайпу или иным образом. И если Азербайджан не будет препятствовать, и у наших соотечественников будет возможность поехать и увидеться с их родственниками, то Арцах готов разрешить. Если все происходит на взаимной основе, то Арцах готов. Нам нечего скрывать, нам нечего бояться. Это показывает нашу силу, нашу цивилизованность», - сказал Бабаян.

Он отметил, что тот факт, вхто Арцах готов к такому шагу, не означает, что пересматривает свои подходы, и не означает, что ставит под сомнение свою безопасность и будущее.

15 апреля в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении – С.В.Лаврова, Э.М.Мамедъярова, З.Г.Мнацаканяна. К ней присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ (И.В.Попов от России, Э.Шефер от США, С.Висконти от Франции) и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху А.Каспршик.