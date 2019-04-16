Предстоящие на 16 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

В центре внимания экспертов находится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Сегодня, 10 апреля, эксперт по азербайджанским вопросам Тарон Ованнисян представит итоги встречи и международные отклики.

Председатель Союза общин Армении Эмин Ерицян на пресс-конференции представит изменения, осуществляемые после революции в сфере органов местного самоуправления и существующие проблемы.

В Музее-институте Геноцида армян откроется выставка “Геноцид глазами людей с ограниченными возможностями” и состоится церемония награждения победителей одноименного конкурса. Будут выставлены работы художников с инвалидностью: картины, скульптуры и другие произведения.

В Ереване начинаются двухдневные мероприятия, посвященные искусству и деятельности всемирно известного кинорежиссера Сергея Параджанова. В государственном кукольном театре им. Ованеса Туманяна состоится научная конференция “Поэтика кино и изобразительного искусства Сергея Параджанова”.

19 апреля в концертном зале им. Арама Хачатуряна состоится необычный концерт “ Gate of Frequency”. До его начала, на пресс-конференции, участники концерта: лауреат премии “Грэмми” Арто Тунджбояджян, заслуженный артист РА Ваагн Айрапетян, художественный руководитель Государственного камерного оркестра Армении и главный дирижер Ваан Мартиросян представят подробности.

Спортивные события: Президент Лиги “А” чемпионата Армении по баскетболу Ара Погосян, генеральный секретарь Федерации баскетбола Артур Назарян, победитель чемпионата Армении по баскетболу, президент клуба “Арагац” Дэвид Джонтоян подведут итоги первенства Армении по баскетболу.

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