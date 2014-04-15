Предстоящие на 16 апреля мероприятия
18:11, Апрель 15, 2019
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- 15.04-21:20 Предстоящие на 16 апреля мероприятия
- 15.04-20:40 Президент Армении встретился с руководителями фракции «Светлая Армения»
- 15.04-19:45 Арцах готов разрешить родственникам азербайджанских заключенных посещать их на взаимной основе: Давид Бабаян
- 15.04-19:33 Премьер-министр Армении и посол Беларуси обсудили вопросы развития сотрудничества
- 15.04-19:18 Премьер-министр коснулся переговорного процесса вокруг урегулирования нагорно- карабахского конфликта
- 15.04-18:11 Предстоящие на 16 апреля мероприятия
- 15.04-18:00 Если окажется, что давшее Александру Саргсяну разрешение покинуть страну лицо допустил ошибку, то понесет суровое наказание: Пашинян
- 15.04-17:52 Европейские депутаты призвали ЕС предпринять меры для защиты Ассанжа от экстрадиции в США
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- 15.04-17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-04-19
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- 15.04-17:16 В Израиле напечатали живое сердце на 3D-принтере
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- 15.04-15:45 Порошенко назвал Зеленского уравнением со всеми неизвестными
- 15.04-15:27 Нумерация скота, информационно-аналитический центр. Министерство сельского хозяйства Армении проводит ряд институциональных реформ
- 15.04-15:23 Армянские борцы выходят на ковер для победы: Арсен Арутюнян доказал, что хорошо подготовленный спортсмен добивается успеха
- 15.04-15:17 В Копенгагене в ходе беспорядков задержаны 23 человека
- 15.04-15:12 Союз банков Армении и Клуб экономических журналистов начали серию совместных семинаров для журналистов
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