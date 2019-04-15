Европейские депутаты призвали ЕС предпринять меры для защиты Ассанжа от экстрадиции в США

Евросоюз должен предпринять меры для защиты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Бундестага Хайке Хензель и Севим Дагделен, а также испанского депутата Европарламента Аны Миранды, которые провели в понедельник акцию протеста у стен лондонской тюрьмы "Белмарш", где находится Ассанж.

"Мы призываем британское правительство не экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Европейский союз должен принять все меры для защиты преследуемого по политическим мотивам издателя и журналиста. Мы призываем правительства ФРГ и Испании предоставить ему политическое убежище и работать в рамках ЕС и Европейского совета, чтобы гарантировать защиту и воспрепятствовать экстрадиции", - говорится в послании парламентариев, которое на своей странице вTwitter опубликовала Хензель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Преследование Ассанжа создает опасный прецедент, благодаря которому которому журналисты из любой точки мира, включая граждан ЕС, могут быть экстрадированы в США, поскольку предоставляемая ими информация может рассматриваться как угроза национальной безопасности США, - отмечается в заявлении. - Ассанж, вероятно, будет наказан за публикацию тысяч правительственных документов и раскрытие серьезных военных преступлений США. Выдвинутые против него обвинения равносильны мести и направлены на сдерживание последователей".

Европейские политики осудили действия эквадорских властей, назвав их "вопиющим нарушением международного права". "Правительство Эквадора сейчас пытается отвлечь внимание от нарушения закона, проводя кампанию дезинформации и клеветы в отношении Ассанжа, с тем, чтобы очернить его в глазах общественности", - добавили депутаты.