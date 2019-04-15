Азиатские индексы - 15-04-19

ТОКИО, 15 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.37% и составил 22169.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.40% и составил 1627.93 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 3177.79 пункта, а HANG SENG снизился на 0.33% и составил 29810.72 пункта.