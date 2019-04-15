Пашинян ожидает от встречи глав МИД Армении и Азербайджана обсуждения повестки сторон

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает от встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, что обе стороны попытаются изложить свои позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 15 апреля в беседе с журналистами.

«Я ожидаю, что поручения, которые мы с президентом Азербайджана дали министрам иностранных дел, будут реализованы. И это поручение заключается в обсуждении наших повесток и поиске путей по сближению наших подходов», - сказал Пашинян.

Коснувшись участия в заседании министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Никол Пашинян отметил, что в этом нет ничего странного.

«В этом нет ничего странного, потому что Россия является одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Такая практика была и будет. Встречи могут проходить как под эгидой министра иностранных дел России, так и под эгидой Франции или США», - сказал Пашинян.

Напомним, что 15 апреля в Москве состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана.