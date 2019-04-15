В Израиле напечатали живое сердце на 3D-принтере

Ученые из Университета Тель-Авива смогли напечатать крошечное живое сердце из тканей человека на 3D-принтере. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба учебного заведения.

"Впервые в мире ученые из лаборатории профессора Таля Двира в Университете Тель-Авива смогли решить одну из главных задач современной медицины: используя 3D-принтер, они из тканей человека, взятых у пациента, напечатали целое, живое сердце. Это исследование открывает путь медицине будущего, когда пациентам больше не придется ждать органы для пересадки, или принимать лекарства, предотвращающие их отторжение. Вместо этого, прямо в больницах будут напечатаны необходимые органы, полностью персонализированные под каждого пациента", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.