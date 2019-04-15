Президент встретился с вице-спикером НС Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян 15 апреля встретился с членом парламентской фракции «Процветающая Армения», заместителем председателя Национального Собрания Ваге Энфиаджяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями о деятельности Национального Собрания на международных площадках.

Было отмечено, что в условиях системы парламентского правления Национальное Собрание ведет достаточно активную и объемную работу как в сфере законотворчества, так и в сфере парламентской дипломатии.

Ваге Энфиаджян коснулся приоритетов фракции «Процветающая Армения».

Президент Армен Саркисян выразил готовность сотрудничать с парламентом в рамках своих полномочий, предоставленных ему Конституцией, и поддерживать деятельность НС.