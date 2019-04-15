Трамп порекомендовал Boeing переименовать модель 737 MAX

Президент США Дональд Трамп порекомендовал компании Boeing переименовать модель самолета 737 MAX.,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Что я знаю о брендинге, может ничего (но я все же стал президентом!), но если бы я был на месте Boeing, я бы устранил неисправности Boeing 737 MAX, добавил несколько дополнительных замечательных функций и изменил бы название самолета. Ни один продукт не страдал так, как этот" - написал Трамп в Twitter.