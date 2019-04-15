Зеленский готов к дебатам 19 апреля и не собирается участвовать в других акциях Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского напомнили, что по закону дебаты претендентов на пост главы государства должны состояться 19 апреля, а другие мероприятия являются агитационными акциями, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Кандидат в президенты Владимир Зеленский ждет оппонента во втором туре президентских выборов и действующего главу государства Петра Порошенко 19 апреля в 19:00 для проведения дебатов на НСК "Олимпийский" и не собирался участвовать в агитационных мероприятиях оппонента, которые проходили 14 апреля в воскресенье возле стадиона", - сообщили в пресс-службе штаба агентству УНИАН. При этом, уточнили в штабе, место проведения дебатов закон не устанавливает, организация их трансляции в прямом эфире государственного телеканала является лишь условием для бюджетного финансирования.