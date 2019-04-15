Президент Армении наградил группу сотрудников полиции
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении группы сотрудников полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3, ст. 19, 20, 24 и 25 Закона О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения.
по случаю Дня полиции за вклад в дело укрепления правопорядка, охраны общественного порядка и проявленную в ходе службы преданность наградить группу сотрудников полиции
Медалью “За боевые заслуги”
Илью Ильяевича Саркисяна - начальника отдела связи штаба войск полиции (воинская часть 1001), подполковника,
Самвела Левановича Донаганяна - заместителя командира 1-го взвода 3-го батальона 3-й роты полка по охране общественного порядка войск полиции (воинская часть 1032), старшего прапорщика.
Медалью Мхитара Гоша
Гукасяна Армена Патвакановича - начальника штаба полиции, полковника полиции,
Нелли Нориковну Манандян - заместителя начальника юридического управления полиции, полковника полиции.
Медалью “За отличную охрану общественного порядка”
Араика Вазгеновича Аракеляна - начальника управления дежурной службы штаба полиции, полковника полиции,
Тиграна Вардановича Карапетяна - начальника 2-го управления Главного управления уголовного розыска полиции, полковника полиции,
Айка Альбертовича Мурадяна - заместителя начальника 4-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции, полковника полиции,
Эдгара Робертовича Айдыняна - замначальника управления внутренней безопасности полиции, начальника отдела учета и анализа, подполковника полиции,
Оганеса Аветиковича Аристакесяна - заместитеяю начальника отдела уголовного розыска Управления города Еревана, майора полиции,
Мнацакана Сергеевича Кудиева - старшего инспектора по расследованию Баграмянского отдела Армавирского областного управления полиции, майора полиции,
Сашу Генриковича Саркисяна - помощника командира 1-го взвода 4-й роты полка патрульно-постовой службы управления города Еревана полиции, командира отряда, старшего прапорщика полиции.
Медалью признательности
Артака Генриховича Адамяна - заместителя начальника управления кадровой политики полиции, начальника отдела учета персонала, полковника полиции,
Вардана Жоржиковича Петросяна - заместителя начальника финансово-бюджетного управления полиции,
Гагика Гарушовича Геворкяна - начальника учебно-методического управления и развития образовательного комплекса полиции, полковника полиции,
Аргама Сарибековича Санасаряна - начальника отдела по ведению и обслуживанию государственного регистра населения паспортно-визового управления полиции,
Мери Мушеговуа Андриасян - заместителя начальника методического отдела Управления по обеспечению общественного порядка, подполковника полиции”,- говорится в Указе президента.