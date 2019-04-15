Президент Армении наградил группу сотрудников полиции

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении группы сотрудников полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3, ст. 19, 20, 24 и 25 Закона О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения.

по случаю Дня полиции за вклад в дело укрепления правопорядка, охраны общественного порядка и проявленную в ходе службы преданность наградить группу сотрудников полиции

Медалью “За боевые заслуги”

Илью Ильяевича Саркисяна - начальника отдела связи штаба войск полиции (воинская часть 1001), подполковника,

Самвела Левановича Донаганяна - заместителя командира 1-го взвода 3-го батальона 3-й роты полка по охране общественного порядка войск полиции (воинская часть 1032), старшего прапорщика.

Медалью Мхитара Гоша

Гукасяна Армена Патвакановича - начальника штаба полиции, полковника полиции,

Нелли Нориковну Манандян - заместителя начальника юридического управления полиции, полковника полиции.

Медалью “За отличную охрану общественного порядка”

Араика Вазгеновича Аракеляна - начальника управления дежурной службы штаба полиции, полковника полиции,

Тиграна Вардановича Карапетяна - начальника 2-го управления Главного управления уголовного розыска полиции, полковника полиции,

Айка Альбертовича Мурадяна - заместителя начальника 4-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции, полковника полиции,

Эдгара Робертовича Айдыняна - замначальника управления внутренней безопасности полиции, начальника отдела учета и анализа, подполковника полиции,

Оганеса Аветиковича Аристакесяна - заместитеяю начальника отдела уголовного розыска Управления города Еревана, майора полиции,

Мнацакана Сергеевича Кудиева - старшего инспектора по расследованию Баграмянского отдела Армавирского областного управления полиции, майора полиции,

Сашу Генриковича Саркисяна - помощника командира 1-го взвода 4-й роты полка патрульно-постовой службы управления города Еревана полиции, командира отряда, старшего прапорщика полиции.

Медалью признательности

Артака Генриховича Адамяна - заместителя начальника управления кадровой политики полиции, начальника отдела учета персонала, полковника полиции,

Вардана Жоржиковича Петросяна - заместителя начальника финансово-бюджетного управления полиции,

Гагика Гарушовича Геворкяна - начальника учебно-методического управления и развития образовательного комплекса полиции, полковника полиции,

Аргама Сарибековича Санасаряна - начальника отдела по ведению и обслуживанию государственного регистра населения паспортно-визового управления полиции,

Мери Мушеговуа Андриасян - заместителя начальника методического отдела Управления по обеспечению общественного порядка, подполковника полиции”,- говорится в Указе президента.