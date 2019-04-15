В процессе реализации 11 программ государственной поддержки сельскохозяйственной сферы

11 программ государственной поддержки сельскохозяйственной сферы в Армении осуществляются по двум основным направлениям: субсидирование кредитных ресурсов и прямое финансирование.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Армении Гегам Геворкян.

“На данный момент в сельском хозяйстве нет такой отрасли, где государство не предоставляло бы финансов. Это касается как животноводства, так и выращивания сельскохозяйственных культур. То есть, во всех отраслях мы предоставили финансовые ресурсы”, - подчеркнул Геворкян.

Исполняющий обязанности министра добавил, что против снижения бизнес-эффективности финансовых рынков и структур разрабатываются и другие инструменты, которые будут направлены на содействие крестьянским хозяйствам.

“Надеюсь, что постепенно программы при прямом финансировании станут преобладать над программами субсидирования”, - сказал Гегам Геворкян.

По его утверждению, для того, чтобы сделать информацию о программах государственной помощи более доступной для сельчан, были подготовлены и предоставлены областям специальные информационные листки.