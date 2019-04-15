Порошенко назвал Зеленского уравнением со всеми неизвестными

Президент Украины Петр Порошенко сравнил кандидата в президенты страны от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского с "уравнением со всеми неизвестными" из-за особенностей его предвыборной кампании. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса.

"Он как уравнение со всеми неизвестными. Его кампания подобна немому кино, где актер живо движется, проявляет огромную активность, но не произносит ни одного слова", - сказал он. Порошенко признал, что даже ему сложно понять, что предлагает Зеленский избирателям в случае, если станет президентом. "Понять, что будет, очень тяжело даже для меня. Его команда предлагает нам, украинцам, выбрать кота в мешке. Кандидат почти не делает политических заявлений", - сказал он. По мнению президента, это делается с целью того, чтобы избиратели с разными политическими взглядами могли считать Зеленского своим кандидатом, и таким образом, проголосовать за шоумена вслепую,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.