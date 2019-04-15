Нумерация скота, информационно-аналитический центр. Министерство сельского хозяйства Армении проводит ряд институциональных реформ

Министерство сельского хозяйства РА в рамках институциональных реформ инициировало создание информационно-аналитического центра, внедрение института административных регистров.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Армении Гегам Геворкян.

“Мы инициировали создание информационно-аналитического центра, целью которого является проведение анализа рынков, зональности и данных. Все это мы предоставим фермерам. Очень часто мы замечаем, что люди не знают, что нужно производить и где продавать продукцию”, - отметил Геворкян.

По его словам, есть еще одна важная институциональная реформа - внедрение института административных регистров - нумерация сельскохозяйственных животных, создание регистров фермеров, субсидий. Все это, в свою очередь, даст возможность в режиме онлайн видеть, где что происходит.