Армянские борцы выходят на ковер для победы: Арсен Арутюнян доказал, что хорошо подготовленный спортсмен добивается успеха

Главный тренер сборной Армении по вольной борьбе Абетнак Кургинян ожидает от молодых армянских борцов хороших результатов. На встрече с журналистами в пресс-центре «Арменпресс» Кургинян отметил, что все армянские спортсмены выходят на ковер для победы, а результаты показывают медали. “Арсен Арутюнян доказал, что не существует имени, страны, а есть только хорошо подготовленный спортсмен. То же самое в случае с Вазгеном Теваняном, который сумел победить одного из сильнейших борцов мира”, - сказал главный тренер.

По словам Кургиняна, в сборной может быть смена поколений, молодые борцы способны достичь хорошего результата. До “Токио – 2020” мы постараемся сделать все, чтобы ребята смогли бы хорошо участвовать. У них есть такая возможность и не только у них, но и у всей команды. Я никого не выделяю. До Европейских игр у нас еще есть сборы, за это время мы выберем тех спортсменов, которые отправятся на соревнование. В зависимости от проведенных боев, будет решено, кто же лучший”, - добавил он.

Тренеры довольны морально-психологическим состоянием команды, взаимоотношениями спортсменов. По словам Кургиняна, первостепенным является командный дух, а не результаты.

Сборная Армении по вольной борьбе завоевала 4 путевки на Европейские игры в весовых категориях 57 кг, 65 кг, 97 кг и 125 кг.

В составе сборной Армении по вольной борьбе на прошедшем в Бухаресте 10 апреля чемпионате Европы единственную золотую медаль завоевал Арсен Арутюнян (61 кг). А Вазген Теванян 9 марта в Сербии стал чемпионом Европы до 23 лет.