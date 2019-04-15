В Копенгагене в ходе беспорядков задержаны 23 человека

Датская полиция задержала 23 человека во время беспорядков в нескольких районах Копенгагена в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Шесть из них остаются в полиции, сообщают полицейские вTwitter.

Беспорядки начались в воскресенье в ходе манифестации сторонников одной из праворадикальных партий в районе Нёрребру, где проживает много мигрантов. Ее организатором стал Расмус Палудан, который в ходе одной из предыдущих акций публично сжег Коран. По данным полиции, на Палудана напали его противники, началась драка, в ходе которой в полицию полетели камни,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Затем в нескольких частях города и в районе Кристиании вспыхнули беспорядки. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, когда демонстранты подожгли баррикады. Также горели контейнеры и автомобили. Как сообщает Датское радио, всего произошло 90 пожаров, 70 из них могут быть связаны с беспорядками.

Палудан раскритиковал полицию за то, что она не сделала достаточно, чтобы защитить его право на свободу слова во время демонстрации. Он утверждает, что ему было приказано покинуть Нёрребру после начала беспорядков.