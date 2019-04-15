В области чрезвычайных ситуаций укрепляется армяно-чешское сотрудничество

Директор спасательной службы МЧС, полковник Артак Наапетян 15 апреля принял делегацию Министерства внутренних дел Чешской Республики.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, в составе делегации были начальник управления по подготовке чрезвычайных ситуаций Главного управления пожарно-спасательной службы МВД Чехии Йиржи Мусилек, начальник управления статистики и анализа Ива Брейзова, начальник управления интегрированной спасательной системы Мартин Павек.

Директор спасательной службы поприветствовал гостей, представил успешный опыт сотрудничества спасательной службы Армении с различными странами и международными организациями и выразил уверенность, что дальнейшие контакты с чешскими коллегами в сфере чрезвычайных ситуаций будут обоюдно эффективными.

Гости отметили важность ожидаемых в рамках визита рабочих встреч, в ходе которых будут обсуждены многочисленные вопросы, связанные со снижением риска стихийныхбедствий, отправкой гуманитарной помощи во время бедствий, защитой населения и информированием общественности.

Директор спасательной службы Артак Наапетян выразил надежду, что в результате рабочих встреч в сфере чрезвычайных ситуаций обе страны будут иметь четкую программу и видение взаимного сотрудничества.

После встречи прибывшие из Чехии гости имели возможность осмотреть территорию МЧС, побывали в региональном Центре медицины катастроф, а также в психологической службе МЧС, ознакомились с технической оснащенностью и возможностями подразделений.

Делегация Министерства внутренних дел Чешской Республики прибыла в Армению для обсуждения рабочего плана, вытекающего из меморандума о взаимопонимании между МЧС РА и МВД Чешской Республики О предотвращении и ликвидации последствий бедствий, противопожарной защите и защите населения.