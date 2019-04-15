Reuters: страны ЕС окончательно согласовали начало торговых переговоров с США

Страны Европейского союза окончательно завершили согласование по мандату на проведение официальных торговых переговоров с США. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, за начало этого диалога проголосовало большинство стран ЕС, отмечается, что Франция проголосовала против, а Бельгия воздержалась. На переговорах речь пойдет о возможности снижения пошлин на промышленные товары и упрощения для европейских компаний выполнения стандартов США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter, добавив, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму в $11 млрд.