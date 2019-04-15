Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой
Песня "Миллион алых роз" признана самой популярной в творчестве Аллы Пугачевой. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса от [email protected]
На второй строчке — "Позови меня с собой". Также в список самых узнаваемых композиций Пугачевой вошли: "Этот мир придуман не нами", "Любовь, похожая на сон" и "Айсберг". Респонденты также отметили песни "Не отрекаются любя", "Арлекино" и "А знаешь, все еще будет",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В опросе, посвященном 70-летию эстрадной певицы, приняли участие 2,4 тысячи россиян старше 12 лет.
- 14:58 Армянская делегация приняла участие в XI международном форуме «Атомэкспо-2019»
- 14:33 Reuters: страны ЕС окончательно согласовали начало торговых переговоров с США
- 14:31 В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси
- 14:25 Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой
- 14:16 Boeing получил контракт на $14 млрд на модернизацию бомбардировщиков B-1 и B-52
- 14:13 Парламенты Армении и Гватемалы укрепляют связи. Комиссия НС дала положительное заключение межпарламентскому соглашению
- 13:46 К министерской встрече по Карабаху в Москве присоединились сопредседатели МГ ОБСЕ
- 13:38 Совет ЕС окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве Евросоюза
- 13:20 Президент Южной Кореи готов начать подготовку к четвертому межкорейскому саммиту
- 13:13 Швеция готова вводить санкции против стран ЕС за отказ принимать мигрантов
- 13:12 Никол Пашинян в прямом эфире Фейсбук ответит на вопросы граждан
- 12:57 В Москве состоялась встреча Мнацаканян – Лавров
- 12:50 Центр ИКРАНЕТ в Армении способствует укреплению позиций страны в сфере релятивистской астрофизики
- 12:46 В Москве началась встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России
- 12:45 Президент Израиля начал консультации с вошедшими в Кнессет партиями по назначению премьера
- 12:42 Маргарит Азарян назначена помощником президента Армении
- 12:27 Служба принудительного исполнения с 8 по 12 апреля получила 3405 заявлений и писем
- 12:17 American Airlines продлила запрет на Boeing-737 Max до 19 августа
- 12:12 К армянским врачам, осуществляющим гуманитарную миссию в Сирии, обращаются также местные жители
- 12:11 Делегация судебной власти Италии посетила Армению
- 12:10 СМИ: в Пакистане три человека погибли из-за сильной песчаной бури
- 11:58 Следственный комитет представил подробности о хулиганстве в селе Зартонк. Два человека арестованы
- 11:53 Трамп за первый квартал 2019 года собрал на предвыборную кампанию более $30 млн
- 11:47 Представители армянской общины США зажгли свечи перед Белым домом, напомнив об их требовании признания Геноцида армян
- 11:47 В библиотеке им. Хнко-Апера началась Национальная библиотечная неделя
- 11:45 Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 800 человек
- 11:32 Сотрудники “Арарат-Цемента” проводят акцию протеста. Они получили уведомления об увольнении
- 11:29 На "Фукусиме-1" начали извлекать топливные стержни из аварийного реактора
- 11:25 Умерла актриса Биби Андерссон, сыгравшая в 11 фильмах Бергмана
- 11:17 Полиция разъясняет распространенную в социальных сетях информацию о жестоком избиении гражданина в Нор-Норкском отделении
- 11:11 МЧС Армении организовало штабные учения в Министерстве охраны природы и ЦИК
- 11:09 "Эпоха Аллы Пугачевой". Примадонна отмечает 70-летний юбилей
- 10:55 Петросян и Оганесян по одному очку уступают лидеру турнира в Исландии
- 10:52 Число погибших из-за торнадо в южных штатах США выросло до восьми человек
- 10:40 Элина Даниелян - одна из лидеров чемпионата Европы
14:02, 09.04.2019
Просмотрели 1182 раз Никол Пашинян поручил принять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри
18:20, 11.04.2019
Просмотрели 1090 раз Захарова отреагировала на предложения лидера арцахской партии “Свободная родина” Араика Арутюняна
15:59, 12.04.2019
Просмотрели 894 раз ЕС, заключая соглашение с Азербайджаном, должен проявить взвешенный подход в вопросах, касающихся урегулирования карабахского конфликта: Арман Егоян
18:10, 12.04.2019
Просмотрели 864 раз Эстера Мкртумян назначена послом Армении в Парагвае
14:20, 13.04.2019
Просмотрели 860 раз Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из больницы, состояние одного стабильно тяжелое