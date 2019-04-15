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Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой


Песня "Миллион алых роз" признана самой популярной в творчестве Аллы Пугачевой. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса от [email protected]

На второй строчке — "Позови меня с собой". Также в список самых узнаваемых композиций Пугачевой вошли: "Этот мир придуман не нами", "Любовь, похожая на сон" и "Айсберг". Респонденты также отметили песни "Не отрекаются любя", "Арлекино" и "А знаешь, все еще будет",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В опросе, посвященном 70-летию эстрадной певицы, приняли участие 2,4 тысячи россиян старше 12 лет.

 




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